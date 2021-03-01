"CIB" يقترح زيادة رأس المال بمليار سهم مجاني

وافق مجلس إدارة البنك "التجاري الدولي مصر"، على عرض زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمليار سهم، تمويلاً من الاحتياطي العام، بمبلغ 10 مليارات جنيه.

وسيتم التوزيع بواقع سهم لكل سهمين مع جبر الكسور لصغار المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يعكس التغيير في رأس المال المصدر والمدفوع.

كما وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 12.27 مليون سهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالسنة الـ12 من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من هيئة الرقابة المالية.

وتم تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع.

وأوضح البنك أنه سيتم السير في إجراءات الزيادة بعد موافقات الجهات المختصة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع التي اعتمدها الجمعية العامة في 15 مارس 2020.

وفوض المجلس، رئيس مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادات رأس المال.

إلى ذلك، تراجعت أرباح البنك "التجاري الدولي مصر" بنسبة 13.24% خلال العام الماضي لتصل إلى 10.2 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 11.8 مليار جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

فيما ارتفعت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتسجل نحو 25.17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 21.57 مليار جنيه خلال 2019.