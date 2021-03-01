.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"CIB" يقترح زيادة رأس المال بمليار سهم مجاني

A file photo shows a policeman guards a branch of Commercial International Bank (CIB) on the outskirts of Cairo, Egypt November 13, 2016. (Reuters/Amr Abdallah Dalsh)
البنك "التجاري الدولي مصر"
بنوك مصر

"CIB" يقترح زيادة رأس المال بمليار سهم مجاني

بمبلغ 10 مليارات جنيه

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس إدارة البنك "التجاري الدولي مصر"، على عرض زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمليار سهم، تمويلاً من الاحتياطي العام، بمبلغ 10 مليارات جنيه.

وسيتم التوزيع بواقع سهم لكل سهمين مع جبر الكسور لصغار المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يعكس التغيير في رأس المال المصدر والمدفوع.

كما وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 12.27 مليون سهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالسنة الـ12 من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من هيئة الرقابة المالية.

البنك التجاري الدولي يؤكد تنحي هشام عز العرب عن رئاسته بنوك وتمويل بنوك مصر البنك التجاري الدولي يؤكد تنحي هشام عز العرب عن رئاسته

وتم تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع.

وأوضح البنك أنه سيتم السير في إجراءات الزيادة بعد موافقات الجهات المختصة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع التي اعتمدها الجمعية العامة في 15 مارس 2020.

وفوض المجلس، رئيس مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادات رأس المال.

إلى ذلك، تراجعت أرباح البنك "التجاري الدولي مصر" بنسبة 13.24% خلال العام الماضي لتصل إلى 10.2 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 11.8 مليار جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

فيما ارتفعت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتسجل نحو 25.17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 21.57 مليار جنيه خلال 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد