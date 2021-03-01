شركة برازيلية ناشئة مدعومة من سوفت بنك تجمع 250 مليون دولار

جمعت الشركة الناشئة البرازيلية Loggi Tecnologia، المدعومة من مجموعة سوفت بنك، وشركة مايكروسوفت 250 مليون دولار، في آخر جولة تمويلية، وهو ما يقيّم الشركة بملياري دولار.

كانت الجولة التمويلية الأكبر في تاريخ الشركة بقيادة شركة CapSur Capital وVerde Asset Management.

وتخطط شركة Loggi ومقرها ساو باولو لاستخدام الأموال لتعزيز استثماراتها في التكنولوجيا وتوسيع شبكتها بمراكز لوجستية جديدة.

الشركة تأسست في 2013 وقادرة حاليا على الوصول إلى نحو 54% من سكان البرازيل.

ونجحت في مضاعفة عدد أعمالها اليومية ثلاث مرات إلى 350 ألف توصيل في العامين الماضيين.