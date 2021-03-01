أرباح أسمنت العربية السنوية تتراجع 11% إلى 185 مليون ريال 

أعلنت شركة الأسمنت العربية، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020 محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 11.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 184.9 مليون ريال، مقابل 208.7 مليون ريال خلال 2019.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى ارتفاع تكلفة المبيعات و المصاريف التسويقية بسبب زيادة كميات مبيعات التصدير وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية في الشركة الام ، على الرغم من ارتفاع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الام وارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية وانخفاض المصاريف العمومية والادارية وتكلفة التمويل، وفقا للشركة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الأسمنت العربية عن عزمها توزيع 125 مليون ريال على المساهمين عن أرباح النصف الثاني من العام الماضي.

وتبلغ حصة السهم في الأرباح نحو 1.25 ريال، وفقا لنسبة التوزيع البالغة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.