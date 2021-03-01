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أرباح اللجين السنوية ترتفع 8.4% إلى 207 مليون ريال

شركة اللجين
شركة اللجين
سوق السعودية

أرباح اللجين السنوية ترتفع 8.4% إلى 207 مليون ريال

مقابل 191.16 مليون ريال خلال 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اللجين القابضة، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة ارتفاعا في صافي الربح نسبته 8.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 207.29 مليون ريال، مقابل 191.16 مليون ريال خلال 2019.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة حصة اللجين من صافي أرباح الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بمقدار 19.76 مليون ريال حيث تمتلك شركة اللجين القابضة نسبة 57,4% في أسهم شركة ناتبت.

ويضاف إلى ذلك انخفاض مخصص الزكاة بمقدار 12.76 مليون خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث يتضمن مخصص العام الماضي الفروقات الاضافية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من 2003م إلى 2016م، وعلى الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي نتيجة مصاريف غير متكررة.

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