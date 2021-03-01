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الجوف الزراعية تتحول لأرباح 21.4 مليون ريال في 2020

زراعة الجوف الزراعية
مشروع تابع لشركة الجوف الزراعية
سوق السعودية

الجوف الزراعية تتحول لأرباح 21.4 مليون ريال في 2020

مقارنة بخسائر نحو 21 مليون ريال في 2019

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة الجوف الزراعية لتحقيق صافي ربح بلغ 21.35 مليون ريال خلال العام 2020، مقارنة بخسائر نحو 20.8 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن التحول لتحقيق أرباح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة مجمل ربح المبيعات مقارنة بالعام السابق مما أثر إيجاباً على زيادة الربح التشغيلي، بالإضافة إلى الاعتراف بصافي مكاسب بمبلغ 25.46 مليون ريال ناتجة عن معالجة أثر تملك الأرض المحياة، وكذلك انخفاض قيمة الهبوط المسجل في الممتلكات والمعدات والموجودات الحيوية، وذلك بالرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية ومصروف الزكاة لتسجيل فروقات زكوية خلال العام الحالي تخص سنوات سابقة.

بلغ مجمل الربح 64.29 مليون ريال في 2020، مقابل 40.49 مليون ريال في 2019، بزيادة 58.8%.

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فيما بلغت قيمة المبيعات 223.2 مليون ريال في 2020، مقابل 224.45 مليون ريال في 2019، بتراجع 0.55%.

وكانت شركة الجوف الزراعية قد تحولت لتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام الجاري قدره 7.65 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر نحو 6.43 مليون ريال في الربع الثالث من 2019.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح "الجوف" بنسبة 1965.5% لتصل إلى 26.07 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.26 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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