مكاسب بالحد الأقصى لسهم العقارية بعد فوزها بعقد من "الترفيه" السعودية

أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الاثنين، عن قيام شركتها التابعة، الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية، بتوقيع عقد مع شركة مشاريع الترفيه السعودية Saudi Entertainment Ventures التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن الغرض من العقد هو تنفيذ الأعمال التحضيرية لموقع مشروع المجمع الترفيهي في مخرج 15 بالرياض، حيث يتضمن المشروع إعداد الموقع والأعمال الأرضية من الحفر والردم وتسوية الأرض.

وتبلغ قيمة العقد نحو 104.673 مليون ريال، مدته نحو 7.5 شهر.

وحقق سهم "العقارية" مكاسب بالحد الأقصى بعد حصولها على عقد من شركة "الترفيه" السعودية.

سينعكس الأثر المالي للمشروع على الربع الأول و الثاني و الثالث والرابع للعام 2021، وفقا للشركة.

استحواذ

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية لشراء كامل أسهم الشريك (شركة كايا هومز للانشاءات والمقاولات والسياحة والتجارة والصناعة ) في شركتها التابعة (الشركة العقارية السعودية للتعمير).

وتبلغ أسهم شركة كايا هومز للإنشاءات والمقاولات والسياحة والتجارة والصناعة في الشركة العقارية السعودية للتعمير 4 ملايين سهم تمثل 40% من رأس مال الشركة.

وتملك الشركة العقارية السعودية 6 ملايين سهم والتي تمثل نسبة 60% من رأس مال الشركة التابعة. وسوف تصبح الشركة العقارية السعودية للتعمير مملوكة للشركة العقارية بنسبة 100%.

وتقضى اتفاقية بيع الأسهم بقيام الشريك (شركة كايا هومز للإنشاءات والمقاولات والسياحة والتجارة والصناعة) بالتنازل عن كامل أسهمه البالغة ( 40%) في الشركة العقارية السعودية للتعمير بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح الشركة العقارية السعودية ، وذلك مقابل حصوله على مبلغ 4 ملايين و300 ريال.