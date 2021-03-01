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المشاعر ريت يستحوذ على 3 أبراج مكتبية بـ 135 مليون ريال

المشاعر ريت
المشاعر ريت
سوق السعودية

المشاعر ريت يستحوذ على 3 أبراج مكتبية بـ 135 مليون ريال

الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقارات هي 20 يوماً

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مسقط المالية بصفتها مدير صندوق المشاعر ريت توقيع مذكرة بتاريخ 28 فبراير 2021 لاستحواذ صندوق المشاعر ريت على عقار مكتبي في مدينة الرياض والمعروف بـ آي – اوفيسيس مقابل 135 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية اليوم الاثنين، إن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقارات هي 20 يوما من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

ويتكون العقار من 3 أبراج مكتبية مدرة للدخل تقع في موقع متميز في مدينة الرياض على طريق الثمامة، بجوار مجمع عالية بلازا المرموق في حي الربيع.

ويعتزم صندوق المشاعر ريت الاستحواذ على الثلاثة أبراج بسعر 135 مليون ريال بينما سيكون مجموع الإيجار 10.45 مليون ريال سنوياً.

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وتبلغ مساحة الأرض الإجمالية 6155 مترا مربعا والمساحة المبنية الإجمالية 23,195 متر مربع والمساحة القابلة للإيجار 10700 متر مربع.

وجرى تأجير العقار بالكامل على ثلاثة مستأجرين من بينهم شركة تكافل الراجحي وشركة أملاك العالمية. وسيتم تمويل هذا الاستحواذ من خلال اتفاقية التسهيلات الائتمانية المبرمة مع بنك الرياض.

ويتوقع مدير الصندوق استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لدى الجهات النظامية لانتقال ملكية العقار خلال الأسابيع المقبلة.

ويتوقع أن يكون الأثر المالي للصفقة، إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال العام 2021، وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.

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