"مبكو" تجدد تسهيلات بنكية مع "سامبا" بـ93 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، اليوم الاثنين، عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك سامبا بقيمة 93 مليون ريال.

وقالت "مبكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وقطع غيار لآلات ومعدات المصنع.

وأضافت أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وأوضحت أنها تسهيلات دوارة تجدد كل عام بنهاية يونيو، ولا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وفي يناير الماضي، وقعت "مبكو" اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك الرياض بإجمالي قيمة 101 مليون ريال، وذلك لتمويل رأس المال العامل للشركة، وقطع غيار لآلات ومعدات المصنع.

وكانت الشركة أعلنت في 4 يناير 2021، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بإجمالي قيمة 340 مليون ريال (91 مليون دولار)، لتمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج لفات المناديل الورقية الخام.