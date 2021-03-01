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مصرف الراجحي يقترح توزيع 2.5 مليار ريال على مساهميه

مصرف الراجحي مناسبة
مصرف الراجحي
سوق السعودية

مصرف الراجحي يقترح توزيع 2.5 مليار ريال على مساهميه

عن أرباح 2020

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دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف الراجحي، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020.

وقال المصرف، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 2.5 مليار ريال على 2.5 مليار سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيعات ريالا واحدا بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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وكان مصرف الراجحي، قد أعلن، عن النتائج المالية لعام 2020 محققا نموا في صافي الربح بلغ 4.3%.

وبلغ صافي أرباح البنك 10.59 مليار ريال، مقابل 10.159 مليار ريال خلال 2019، وفقا لما ذكره البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

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