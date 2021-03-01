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معدنية تعتزم تخفيض رأسمالها 7.4% لإطفاء الخسائر المتراكمة

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

معدنية تعتزم تخفيض رأسمالها 7.4% لإطفاء الخسائر المتراكمة

تعتزم زيادة رأس المال بعد ذلك 

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه)، اليوم الإثنين، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة و من ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة قرر عرض القرار على الجمعية العمومية للشركة، وذلك لتخفيض رأس المال بنسبة 7.4% بنحو 20.8 مليون ريال، ليصل إلى 260.307 مليون ريال، مقابل 281.121 مليون ريال حاليا.

وأوضحت الشركة أن السبب وراء ذلك، تعود إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وبمقتضى تخفيض رأس المال سيتم إلغاء 2,081,342 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (13.507) سهم.
لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، وفقا لمعدنية.

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