هرفي تدرس افتتاح 50 فرعا في نيجيريا

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية، اليوم الإثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم غيرملزمة مع شركة " ايت رايت للخدمات الغذائية " لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح 50 فرع لمطاعم هرفي بدولة نيجيريا.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول أنه هذه الاتفاقية كاستمرار لتوجه شركة هرفى إلى العالمية كأحد محاور رؤية 2030 التي اعلنها ولى العهد محمد بن سلمان حيث ان الشركة تتطلع وتعمل على التواجد بمنطقة الشرق الأقصى ودول الخليج وافريقيا .

وبينما لا يمكن حالياً تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة، وفقا للشركة، تشير مذكرة التفاهم إلى عزم الشركة افتتاح 50 فرع لمطاعم هرفى بدولة نيجيريا على مدار 10 سنوات بمعدل 5 فروع سنوياً اعتباراً من عام 2021.