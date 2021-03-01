أمانات تستحوذ على "كامبريدج" للرعاية الطبية بـ 232 مليون دولار

أعلنت شركة أمانات القابضة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن استحواذها الكامل لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل ("كامبريدج") بتكلفة استثمارية قيمتها 232 مليون دولار (851 مليون درهم إماراتي) من شركة تي في أم كابيتال للرعاية الصحية، وهي شركة أسهم خاصة تركز على الأسواق الناشئة.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي، في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، أنه تم تمويل هذا الصفقة من خلال مزيج من النقد الفوري والمديونيّة. وتمثل هذه الصفقة الاستثمار الأول لشركة أمانات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية التي تمّت خلال السنوات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر كامبريدج مزوداً رائداً في مجال الرعاية وإعادة التأهيل الطبية في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

ونمت كامبريدج بشكل مستمر لتصل قدرتها الاستيعابية اليوم إلى أكثر من 250 سرير طبي مرخص، وثلاث مرافق طبية، اثنان منهم في الإمارات وواحدة في السعودية. إلى جانب محفظة أمانات الاستثمارية التي تتضمن شركة سكون العالمة القابضة والتي تعتبر المزود الرئيسي للرعاية الطويلة الأجل في السعودية، فإن نموذج أعمال كامبريدج القابل للتطوير يعتبر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أمانات في بناء منصة الرعاية الطبية الطويلة الأمد في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أمانات حمد الشامسي: "إن عملية الاستحواذ على كامبريدج توفر لنا فرصة ربحية قابلة للتطوير، وإلى جانب شركة سكون فإن كامبريدج مكنتنا من إنشاء أكبر منصة للرعاية الطبية الطويلة الأمد في منطقة الخليج العربي متضمنة أكثر من 500 سرير وموزعة بين أبوظبي، العين، جدّة، والظهران مع توافر الإمكانية على زيادة القدرة الاستيعابية التي يقودها عامل الطلب".

ومن خلال إتمام هذه الصفقة فإن أمانات تكون قد استثمرت كامل رأسمالها والذي تبلغ قيمته 2.5 مليار درهم، وتدير اليوم أمانات أصولاً بقيمة مالية تقارب 3 مليارات درهم.

وتابع الشامسي "نحن نواصل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والتي تتمحور حول الاستثمار في الأصول ذات العائد المرتفع والتي تقود إلى التحول في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتقدم قيمة إضافية لمساهمينا".

وعلى صعيد آخر، قال محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: "كان الفوز حليفنا في هذه المنافسة القوية والتي نتج عنها الاستحواذ على كامبريدج ذات القيمة البارزة، والتي ستكون الداعم الأساسي لمنصة الرعاية الطبية الطويلة الأمد. ويعتبر هذا الاستثمار فريداً من نوعه وذو رواسخ قوية ورائدة في السوق مدعوماً بفريق إداري ذات خبرة عالية. ومن الجدير بالذكر أن كامبريدج سجلت عوائد مالية قياسية في عام 2020 بلغت 75.3 مليون دولار، ووصلت الأرباح إلى 22 مليون دولار قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بالإضافة إلى تحقيق صافي دخل بقيمة 15.2 مليون دولار".

يعادل مكرر الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء للصفقة على المجموعة 10.5 مرة، وبالتالي يكون قم تم الاستحواذ على الشركة في السعودية بقيمة التكلفة وفي الإمارات بمكرر أرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء يعادل 7.5 مرة.