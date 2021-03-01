شركات البث التلفزيوني تسيطر على جوائز غولدن غلوب

بعد عام مليء بالتحديات بسبب جائحة كورونا وتأخير لصدور الأفلام وإيقاف التصوير بكثير من المسلسلات وصولا إلى تأجيل الموعد السنوي لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب، لم يكن مفاجئا أن تسيطر شركات خدمات البث على جوائز هذا العام.

فقد استحوذت نتفليكس على حصة الأسد من الجوائز بحصول أفلامها ومسلسلاتها على عشر جوائز. ولم يكن مفاجئا حصول الجزء الرابع من the crown والذي يمثل حياة الملكة إليزابيث الثانية على أربعة جوائز.

يذكر أن تكلفة الحلقة الواحدة من الجزء الرابع وصلت إلى 13 مليون دولار ما يجعل تكلفة الجزء الرابع والذي صدر في نوفمبر الماضي تصل إلى 130 مليون دولار.

وعلى الرغم من العام الصعب بسبب كورونا إلا أن نتفليكس كانت تقوم بإنتاج جديد كل أسبوع العام الماضي، فيما وصلت تقديرات إنفاق نتفليكس على المحتوى إلى 17 مليار دولار في 2020.

ديزني بلس جاءت في المركز الثاني بحصول إنتاجها على 5 جوائز من بينها على أفلام soul و Nomadland وفي المرتبة الثالثة جاء عملاق التكنولوجيا أمازون ليزاحم شركات خدمات البث بحصول إنتاجه على جائزتين.

وانضمت شركة APPLE أيضا إلى الفائزين بعد فوز فيلمها Ted Lasso بجائزة أفضل ممثل عن فيلم كوميدي.

وتمت مراسم توزيع جوائز غولدن جلوب هذا العام باتخاذ احتياطات التباعد الاجتماعي وبرامج الاجتماعات الافتراضية، حيث اقتصر الحضور الفعلي على المذيعين وعمال الاستوديو فقط في حين كان المرشحون للجوائز في غرف فندقية أو في بيوتهم.