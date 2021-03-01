فيلم Tom & Jerry يحقق أعلى مبيعات للتذاكر السينمائية في 2021

حقق فيلم Tom & Jerry أعلى مبيعات للتذاكر السينمائية خلال السنة الحالية، حيث بلغ إجمالي المبيعات في أميركا الشمالية 13.7 مليون دولار خلال اليومين السابقين.

وأما على الصعيد العالمي، فبلغت المبيعات الإجمالية للتذاكر 33 مليون دولار، لتشكل الصين ثاني أكبر سوق للفيلم، وذلك بحسب ما ذكرته شركة Comscore المتخصصة في الإحصاءات وبحوث التسويق.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "نيويورك" تعتزم فتح دور السينما لديها يوم الجمعة المقبل بقدرة استيعابية نسبتها 25%.