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صحيفة: الخطوط السعودية تخطط لطلب 70 طائرة جديدة

شراء الخطوط السعودية لطائرات إيرباص خلال معرض باريس للطيران
طائرات الخطوط السعودية
طيران

صحيفة: الخطوط السعودية تخطط لطلب 70 طائرة جديدة

مفاوضات مع بنوك محلية لقرض بقيمة 11.5 مليار ريال لتمويل جزء من الصفقة

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دبي - العربية.نت

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أوردت صحيفة مال السعودية الاثنين، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة تعتزم طلب 70 طائرة رحلات من إيرباص وبوينغ.

وقالت مال إن "شركة الخطوط السعودية تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة 11.5 مليار ريال (3.07 مليار دولار) لتمويل جزء من الصفقة" لطلب شراء طائرات ضيقة البدن "وتحديدا من طرازات 321 لإيرباص و777 و787 لبيونغ".

ولم يوضح التقرير عدد الطائرات التي تخطط الشركة لشرائها من كل طراز.

وقال مصرفي، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، لرويترز إن الخطوط السعودية في السوق لجمع ديون لشراء حوالي 70 طائرة جديدة.

يضم أسطول الشركة حاليا 144 طائرة منها 321 لإيرباص و777 و787 لبيونغ. ولم ترد الخطوط الجوية السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب.

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وقالت متحدثة باسم إيرباص إن الشركة المصنعة للطائرات تجري دائما محادثات مع عملائها بشأن متطلبات أسطولها، دون مزيد من التفاصيل. وامتنعت بوينج عن التعقيب.

وأظهرت وثائق للشركة اطلعت عليها رويترز أنها تلقت ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار من المدفوعات المباشرة وغيرها من الدعم المالي في عامي 2019 و2020 من الحكومة السعودية، إذ تواجه خسائر وتداعيات الجائحة.

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