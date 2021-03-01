استرازينيكا تبيع حصتها في "موديرنا" بمليار دولار

باعت شركة استرازينيكا حصتها البالغة 7.7% في موديرنا بأكثر من مليار دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Times.

وحقق سهم موديرنا، قفزات قوية بعد إقرار استخدام لقاحها لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتتوقع الشركة تحقيق أكثر من 18 مليار دولار من مبيعات لقاح فيروس كورونا خلال العام الحالي.

كانت استرازينيكا طورت بالتعاون مع جامعة أكسفورد لقاحا مضادا لكورونا وتبيعه بسعر التكلفة، بينما قالت إنه إذا كان اللقاح مستمراً سنوياً فستبيعه بسعر تجاري.

وتتوقع موديرنا إنتاج ما يصل إلى 700 مليون جرعة في عام 2021 و1.4 مليار جرعة في عام 2022، على افتراض أن اللقاح سيتم إعطاؤه بمستواه الحالي البالغ 100 ميكروغرام.

وإذا ثبت أن اللقاح فعال عند مستوى جرعة أقل، قالت الشركة إنها يمكن أن توفر ما يصل إلى 2.8 مليار جرعة في عام 2022.

كانت منظمة الصحة العالمية سمحت باستخدام لقاح استرازينيكا بصفة عاجلة، في ضوء تسارع الطلب العالمي على اللقاحات.

وذكرت مصادر أوروبية، أنه "لا تقدم في المحادثات مع استرازينيكا لتوفير المزيد من لقاحات" على خلفية تأخر الشركة البريطانية في توزيع بعض الشحنات.

وتحدثت المصادر الأوروبية عن محادثات مع شركة موديرنا الأميركية لتوفير 150 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا.

ويعد لقاح فيروس كورونا الجديد من إنتاج شركة موديرنا مشابها للقاح فايزر-بايونتك، الذي تم ترخيصه وشحنه لتطعيم أول دفعة من الأميركيين، في وقت سابق.