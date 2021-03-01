جونسون آند جونسون.. أضخم شركة أدوية في الإيرادات

بعد أن انضم اسم جونسون أند جونسون لسباق لقاحات كورونا، ودفع هذا اللقاح ذو الجرعة الواحدة أسواق أوروبا وآسيا لمستويات مرتفعة، تبين أن الشركة الأميركية التي لا طالما عرفت بمنتجات الأطفال والأمومة، تعد من كبرى شركات الأدوية في العالم، إذ اكتسبت حضورا كبيرا في هذا المجال منذ عام 1959.

وجونسون أند جونسون هي شركة الأدوية الأكبر من حيث الإيرادات، إذ بلغت إيراداتها 82.5 مليار دولار في 2020، وقد كان Robert وJames وEdward Johnson أسسوا الشركة عام 1886 أي منذ أكثر من 125 عاما، كما يقال إن مصدر إلهام الإخوة الثلاثة لبدء العمل هو إنشاء مجموعة من الضمادات الجراحية الجاهزة للاستخدام.

بعد مرور عام، ابتكرت جونسون أند جونسون أول مجموعة إسعافات أولية والتي تم تصميمها في البداية لمساعدة عمال السكك الحديدية. وفي عام 1894 بدأت الشركة بإطلاق منتجات الأطفال والأمومة التي كسبت شهرة عالمية.

في عام 1949 أسست جونسون أند جوسنسون شركة Ethicon والتي تختص بصناعة خيوط جراحية وأدوات إغلاق الجروح. بعد الحرب العالمية الثانية، ارتفعت حصة Ethicon في سوق الخيوط الجراحية العالمية من 15% إلى 70% وفي عام 1959اكتسبت جونسون أند جونسون حضور كبير في مجال الأدوية وذلك من خلال الاستحواذ على مختبرات McNeil في الولايات المتحدة وCilag Chemie في أوروبا.

وفي عام 1961 انضمت شركة Janssen Pharmaceutica البلجيكية إلى J&J والتي باتت تعتبر اليوم واحدة من شركات الأدوية البحثية الرائدة في العالم.

بين عامي 1976 و1989 دخلت جونسون أند جونسون مجالات جديدة منها العناية بالنظر، فيما أسست أول شركات لها في كل من الصين ومصر.

ومع حلول عام 2006 استحوذت J&J على شركة Pfizer Consumer Healthcare مقابل 16.6 مليار دولار نقدًا.

هذا وشهد عام 2017 أكبر استحواذ لشركة جونسون أند جونسون , إذ قامت بشراء الشركة السويسرية Actelion بقيمة ثلاثين مليار دولار.

وفي نهاية عام 2020, استحوذت الشركة على Momenta للأدوية مقابل 6.5 مليار دولار لإضافة قوة جديدة إلى محفظتها من الأدوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

ومع انتشار جائحة كورونا، انضمت جونسون أند جونسون إلى سباق لقاحات كورونا، إذ عملت على لقاح خاص بها والذي ستعتمده الولايات المتحدة رسميا.