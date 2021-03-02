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العالمية القابضة تستثمر في صندوق فالكون وسبيس إكس

أبوظبي

العالمية القابضة تستثمر في صندوق فالكون وسبيس إكس

استحوذت على 64% من رأسمال الصندوق

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دبي - العربية.نت

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ذكرت الشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أنها استثمرت في صندوق فالكون Falcon CI IV، وشركة الفضاء سبيس اكس SPACE X التابعة لإيلون ماسك.

وقالت الشركة إنها استحوذت على 64% من رأسمال صندوق فالكون، وهو صندوق أسهم خاص يقع مقره في جزر كايمان وهو أحد المستثمرين في شركة الفضاء "سبيس إكس" الأميركية.

وكانت شركة سبيس اكس، قد أكملت جولة تمويل أسهم نهاية فبراير الماضي بقيمة 850 مليون دولار، لترفع قيمة الشركة إلى 74 مليار دولار وبنسبة 60% مقارنة مع أغسطس 2020.

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