إيقاف تداول "إعمار العقارية" مع مناقشة مجلس الإدارة استثمارات محتملة

أعلن سوق دبي المالي، إيقاف التداول على أسهم شركة إعمار العقارية، بدءا من الساعة 12:00 ظهرا، لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، ولحين الإفصاح عن النتائج.

وقال سوق دبي، في بيان، إنه أوقف التداول أيضا على عقود المشتقات المرتبطة.

كانت شركة "إعمار العقارية"، قد أعلنت أن مجلس إدارتها سيناقش أموراً مهمة، منها معاملات متعلقة باستثمارات محتملة، وذلك خلال اجتماعه الذي سينعقد اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة في إفصاح سابق، أرسلته إلى سوق دبي المالي، أنه سيتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وبحسب الإفصاح، سيناقش مجلس الإدارة أموراً أخرى مهمة منها التقرير السنوي حول أنشطة الشركة خلال 2020.

وسجلت شركة إعمار العقارية إيرادات بلغت 19.71 مليار درهم في العام 2020، بتراجع 20%، فيما بلغ صافي أرباحها 2.617 مليار درهم، بتراجع 58% مقارنة بالعام 2019.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية للشركة 10.9 مليار درهم، منها 6.32 مليار درهم في الإمارات.

وقالت إعمار إن إجمالي المبيعات المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز حتى الآن 36.7 مليار درهم، منها 24.74 مليار درهم في الإمارات، وسيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.