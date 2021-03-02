جوميا تقتحم سوق توصيل الطعام في مصر

قال الرئيس التنفيذي لجوميا مصر للتجارة الإلكترونية، هشام صفوت، اليوم الثلاثاء، إن شركته أطلقت منصة جديدة "جوميا فود" في السوق المصرية مخصصة لخدمات توصيل الطعام وتخطط للتوسع فيها خلال 2022.

وأضاف صفوت: "جوميا فود هي المنصة الثالثة لنا في مصر بعد منصة المبيعات ومنصة جوميا باي للمدفوعات الإلكترونية".

وتابع: "أطلقنا منصة جوميا فود نهاية 2020، وحاليا نحن في مرحلة الافتتاح المبدئي... لدينا شراكات قوية. معنا ماكدونالدز حاليا وعدد آخر محدود من المطاعم، ونستهدف بنهاية 2021 تكوين شراكات مع مئات المطاعم العاملة في مصر".

ويشهد قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط نموا سريعا بفضل النسبة المرتفعة للشبان في التركيبة السكانية وتمكنهم من التقنيات الحديثة، لكنه يواجه مصاعب جراء محدودية انتشار خدمات الإنترنت والخدمات المصرفية.

وقال صفوت "نغطي معظم مناطق القاهرة والجيزة حاليا، وسنواصل ذلك حتى نهاية العام قبل أن نتوسع في محافظات جديدة خلال 2022.

وتابع: "سوق توصيل الطعام في مصر كبيرة وواعدة ونحاول دعمها من خلال ضخ استثمارات جديدة فيها بعد خروج لاعبين قدامى من هذا السوق".

ولم يكشف صفوت عن حجم الاستثمارات التي تضخها جوميا في المنصة الجديدة.

وخرجت شركة غلوفو الإسبانية من سوق توصيل الطلبات في مصر في يناير/كانون الثاني 2020 وتلتها شركة أوبر إيتس الأميركية في مايو/أيار 2020.