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سامبا: بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع البنك الأهلي

مجموعة سامبا مناسبة
مجموعة سامبا
اندماج

سامبا: بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع البنك الأهلي

فترة اعتراض الدائنين على الاندماج تستمر من 1 مارس حتى 31 مارس الجاري

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة سامبا المالية عن بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع البنك الأهلي التجاري التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة مساء الاثنين.

وذكرت سامبا في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أنه يحق لأي دائن للمجموعة الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى مجموعة سامبا وكذلك إرسال نسخة من الخطاب إلى المستشار القانوني لمجموعة سامبا المالية (مكتب خشيم محامون ومستشارون).

وتبدأ فترة اعتراض الدائنين 17/07/1442هـ الموافق 01/03/2021م، وتنتهي بنهاية يوم 18/08/1442هـ الموافق 31/03/2021م.

وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني مجموعة سامبا المالية على صفقة الاندماج.

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