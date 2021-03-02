عموميتا "الأهلي" و"سامبا" تقران اندماج البنكين

وافقت الجمعيات العمومية غير العادية لكل من البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية على دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات، من خلال إصدار 0.739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية المبرمة بتاريخ 24/2/1442هـ الموافق 11/10/2020م.

وبحسب بيانات نشرت على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، فقد تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

ستكون الزيادة في رأس المال نافذة عند نفاذ قرار الاندماج وذلك وفقاً لما هو موضح في تعميم المساهمين.

كما ستكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم مجموعة سامبا المالية عند نفاذ قرار الاندماج والمقيدين بسجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.

ووافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة البنك الأهلي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ عملية الاندماج.