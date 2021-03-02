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السعودي الفرنسي يعتزم توزيع 480 مليون ريال على المساهمين

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السعودي الفرنسي
سوق السعودية

السعودي الفرنسي يعتزم توزيع 480 مليون ريال على المساهمين

عن أرباح 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020.

وقال البنك إن الأرباح الموصى بتوزيعها تبلغ 479.98 مليون ريال، على نحو 1.2 مليار سهم، لتصل حصة السهم من التوزيع 0.4 ريال بعد خصم الزكاة.

وأشار البنك إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت أن أحقية الأرباح للعام 2020م ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وأظهرت النتائج المالية السنوية للبنك السعودي الفرنسي، تراجع صافي أرباحه بنسبة 50.37% خلال 2020، لتهبط إلى نحو 1.55 مليار ريال مقابل نحو 3.11 مليار ريال في العام 2019.

وقال البنك، في وقت سابق، إن السبب الرئيسي في انخفاض صافي الدخل هو ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 54.74%، مشيراً إلى أنه مع ذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.5%.

وأرجع البنك الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، ورواتب ومصاريف الموظفين والذي قابله جزئيًا عكس انخفاض قيمة الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى.

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