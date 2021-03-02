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إلغاء إدراج سوليدرتي السعودية للتكافل

سولديرتي السعودية
سولديرتي السعودية
سوق السعودية

إلغاء إدراج سوليدرتي السعودية للتكافل

انتقال جميع أصولها إلى الجزيرة تكافل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء إدراج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وذلك بنهاية عمل يوم أمس الاثنين.

جاء قرار "تداول"، بعد نفاذ قرار الاندماج بين سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل وانتهاء فترة اعتراض الدائنين، وعليه فقد انقضت شركة سوليدرتي تكافل وانتقلت جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل كونها الشركة الناشئة من الاندماج.

ونتيجة لصفقة الاندماج تلغى جميع أسهم شركة سوليدرتي تكافل وستقوم شركة الجزيرة تكافل عن طريق زيادة رأسمالها بإصدار 12,066,403 سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول بتاريخ 25 فبراير 2021.

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