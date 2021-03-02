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صناعة الورق تحقق 15.1 مليون ريال أرباحاً في 2020

صناعة الورق
صناعة الورق
سوق السعودية

صناعة الورق تحقق 15.1 مليون ريال أرباحاً في 2020

مقابل 28 مليون ريال خسائر في 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية لعام 2020، محققة ربحا قدره 15.1 مليون ريال، مقابل 27.88 مليون ريال خسائر خلال 2019.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب تحقيق الأرباح يعود إلى زيادة المبيعات كما أن انخفاض تكلفة الإنتاج ساهم في تحسين مجمل الربح بسبب توفر مخزون من المواد الأولية بسعر مناسب وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات الإنتاجية.

ويضاف أيضا من أسباب التحسن انخفاض المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف التمويلية. كما تم تخفيض أرباح الفترة الحالية بقيمة مخصصات قدرها 13.65 مليون ريال. مع العلم أن بالفترة المماثلة من العام السابق تم عكس مخصص ذمم مدينة تجارية بقيمة 31.4 مليون ريال مقارنة مع 2.8 مليون ريال للفترة الحالية.

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وخلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ صافي ربح الشركة 6.24 مليون ريال، مقابل 11.39 مليون ريال خسائر خلال الفترة مناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح بالربع الأخير يعود إلى انخفاض التكلفة بسبب توفر مخزون من المواد الأولية بسعر مناسب وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار لب الورق في الربع الأخير من العام الحالي.

ويضاف إلى ذلك، انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية وانخفاض مخصص الزكاة. ونظرا لتحسن أداء التحصيل خلال الربع الحالي تم تخفيض مخصص الذمم المدينة التجارية. مع العلم أنه تم تخفيض أرباح الربع الحالي بقيمة مخصصات قدرها 3.2 مليون ريال.

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