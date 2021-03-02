فتيحي القابضة تربح 126 مليون ريال من بيع حصتها في الجوف الزراعية

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن إتمامها حتى نهاية تداول اليوم الثلاثاء، بيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية استثنائية بلغت 125.7 مليون ريال.

وقالت فتيحي القابضة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن ذلك عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع كامل حصة ملكية مجموعة فتيحي القابضة البالغة 9% في رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية، في إطار استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة لزيادة الربحية وتعظيم حقوق المساهمين.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لعملية البيع على النتائج المالية الأولية الموحدة لمجموعة فتيحي القابضة للربع الأول من العام المالي 2021.

وذكرت أنه سيتم استخدام حصيلة البيع في تحسين العائد على حقوق المساهمين بالمجموعة، وتحقيق توجهاتها المستقبلية بما يواكب تطلعات مساهمي المجموعة.

وبحسب بيانات "تداول"، فإن سهم الجوف الزراعية تراجع 3.25% إلى سعر 74.5 ريال بكمية تداول نحو 7.51 مليون سهم، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.