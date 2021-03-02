مساهمو بنك الرياض يناقشون توزيع 1.5 مليار ريال أرباحاً في 23 مارس

دعا مجلس إدارة بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 23 مارس 2021، عبر وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 مليار ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بواقع 50 هللة للسهم بنسبة 5% من رأس المال.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

ويصوت المساهمون على صرف مبلغ 5.945 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

كان بنك الرياض، قد أعلن عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققا تراجعا في صافي الربح نسبته 15.8%.

وقال البنك إن صافي الربح بلغ 4.715 مليار ريال، مقابل 5.602 مليار ريال خلال عام 2019.

وأشار البنك إلى أن إجمالي إيراداته بلغ 9.8 مليار ريال، مقابل 10.37 مليار ريال في العام السابق، بنسبة تراجع 5.38%.