.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سيارات فولفو تتحول كهربائية بالكامل بحلول هذا العام

Electric cable connects to the XC40 after Volvo Cars revealed its first fully electric car Wednesday, Oct. 16, 2019, in Los Angeles. (AP Photo/Michael Owen Baker)
شحن سيارة فولفو الكهربائية
سيارات كهربائية

سيارات فولفو تتحول كهربائية بالكامل بحلول هذا العام

تكشف النقاب عن طرازها الثاني الذي يعمل بالبطارية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية Volvo وقف بيع السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي، وقصر مبيعاتها بالكامل على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

يأتي ذلك في أعقاب إعلانات مماثلة من شركات منافسة بينها Jaguar Land Rover وGeneral Motors وVolkswagen.

يُشار إلى أن Volvo تعمل الآن على طرح مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية، وستكشف النقاب عن طرازها الثاني الذي يعمل بالبطارية في وقت لاحق اليوم.

وتعتزم الشركة قصر بيع سياراتها الكهربائية فقط عبر الإنترنت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد