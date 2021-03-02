سيارات فولفو تتحول كهربائية بالكامل بحلول هذا العام

أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية Volvo وقف بيع السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي، وقصر مبيعاتها بالكامل على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

يأتي ذلك في أعقاب إعلانات مماثلة من شركات منافسة بينها Jaguar Land Rover وGeneral Motors وVolkswagen.

يُشار إلى أن Volvo تعمل الآن على طرح مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية، وستكشف النقاب عن طرازها الثاني الذي يعمل بالبطارية في وقت لاحق اليوم.

وتعتزم الشركة قصر بيع سياراتها الكهربائية فقط عبر الإنترنت.