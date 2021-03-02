هذا ما تشهده أسهم شركات السيارات الكهربائية في 2021

وسط تغير البيئة التشريعية الداعمة للكربون السلبي والسيطرة على تغيرات المناخ، وازدياد التوجه نحو السيارات الكهربائية، توقع محلل ويدبوش، دانيال إيفز، أن ترتفع أسهم السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 50% هذا العام، مشيراً إلى وجود مساحة كافية في السوق لأكثر من "تسلا".

قال إيفز: "في رأيي يمكن أن ترتفع أسهم السيارات الكهربائية بنسبة 40-50% أخرى هذا العام، بالنظر إلى ما نراه من حيث موجة المد الأخضر على مستوى العالم".

ويعتقد محلل ويدبوش، أن هناك مجالا كبيرا بما يكفي لأكثر من شركة واحدة، ولن يكون هذا العالم حصرياً فقط على تسلا، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتوقع أن تنمو صناعة السيارات الكهربائية لتصبح سوقاً بقيمة 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل مقابل تقديرات بنحو 250 مليار دولار في عام 2020، لشركة أبحاث السوق Fortune Business Insights.

وأبدى إيفز تفاؤلاً لشركات صناعة السيارات التقليدية، وكذلك صانعي السيارات الكهربائية النقية مثل تسلا. مشيراً إلى جنرال موتورز وفورد: "سيكون هذا حقاً ما أعتقد أنه نهضة في النمو لشركات صناعة السيارات هذه وستشهد إعادة تصنيف".

تسلا وبيتكوين

الشيء الوحيد الذي يميز تسلا حالياً عن صانعي السيارات الكهربائية الآخرين هو مبلغ 1.5 مليار دولار الذي استثمرته في عملة بيتكوين الأكثر شهرة في العالم.

وقال إيفز إن تسلا الآن "مرتبطة قليلاً" بعملة بيتكوين، لكن هذا ليس بالضرورة أمراً سيئاً. حيث يعتقد أنه سلاح ذو حدين، قائلاً "ما زلت أعتقد أنها خطوة استراتيجية ذكية أن تلاحق تسلا بيتكوين.. لقد حققوا أرباحاً من بيتكوين أكثر مما حققوه من بيع السيارات في العام الماضي".

وتوقع أن ما بين 3% و5% من الشركات الأميركية ستمتلك عملة بيتكوين أو عملة مشفرة أخرى في الأشهر الـ12-18 القادمة.