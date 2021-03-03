هيونداي الكورية تتعاون مع أرامكو في إنتاج الهيدروجين الأزرق

قالت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة "HHIH"، اليوم الأربعاء، إنها وقعت صفقة مع شركة أرامكو السعودية للتعاون في مشروع للهيدروجين.

وذكرت الشركة القابضة أنه بموجب الصفقة، تستورد شركة "هيونداي أويل بنك"، وحدة التكرير التابعة لهيونداي القابضة، غاز البترول المسال من أرامكو السعودية لإنتاج الهيدروجين الأزرق، المستخرج من موارد الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي.

وسيتم توفير الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه أثناء عملية الإنتاج، إلى أرامكو السعودية لاستخراج النفط الخام من حقول النفط، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية.

وقالت هيونداي للصناعات الثقيلة، إن شركة "هيونداي أويل بنك" تخطط لبيع الهيدروجين الأزرق كوقود للمركبات ومحطات الطاقة الحرارية أو لاستخدامه في معدات إزالة الكبريت.

وتخطط وحدة التكرير أيضا لإنشاء 300 محطة شحن هيدروجين بحلول عام 2040 في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد "هيونداي أويل بنك" بالأمونيا الزرقاء التي تشير إلى الأمونيا التي يتم إنتاجها مع التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، لاستخدامها كوقود لغلاية الغاز الطبيعي المسال لها التي سيتم بناؤها بحلول عام 2024.

وتماشيا مع مشروع الهيدروجين، تقوم شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية "KSOE"، وهي شركة فرعية تابعة لهيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، بتطوير سفن يمكنها حمل غاز البترول المسال والكربون في نفس الوقت؛ كما تقوم بتطوير ناقلات الأمونيا والسفن التي تعمل بوقود الأمونيا.

وتمتلك KSOE ثلاث شركات لبناء السفن هي شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة وشركة هيونداي ميبو دوكيارد.

وفي الشهر الماضي، قالت هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، إنها جذبت نحو 800 مليار وون (720 مليون دولار أميركي) من خلال طرح عام أولي لوحدة إصلاح السفن المملوكة بالكامل "هيونداي غلوبال سيربيس" لحشد الاستثمار في أعمال الهيدروجين.