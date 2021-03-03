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نمو إيرادات "طلعت مصطفى" 20% و1.7 مليار جنيه أرباحاً مجمعة

طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى
اقتصاد مصر

نمو إيرادات "طلعت مصطفى" 20% و1.7 مليار جنيه أرباحاً مجمعة

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القاهرة - العربية.نت

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حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نمواً في الإيرادات المجمعة بنسبة 20% وذلك خلال عام 2020، لتصل إلى 14.097.789 مليار جنيه مقابل 11.743.571 مليار جنيه في 2019.

وأرجعت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، ذلك الارتفاع بصورة أساسية إلى الصفقة البالغة 4 مليارات جنيه تقريباً والناتجة عن التحالف الاستراتيجي مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي.

ولفتت إلى أن هذه الصفقة مكنت مجموعة طلعت مصطفى من استيعاب أثر الانخفاض في الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي الناتجة عن آثار جائحة كوفيد -19.

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وتراجعت صافي الأرباح المجمعة للمجموعة بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة إلى 1.671.973 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 1.872.246 مليار جنيه بعام 2019.

وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 ديسمبر الماضي، مبلغ وقدره 50.7 مليار جنيه تقريباً مقابل 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة.

وأوضحت أن هذا يوفر نظره واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية، حيث سيتم إثبات هذا الرصيد من الوحدات المباعة كإيرادات في قائمة الدخل عن تسليم تلك الوحدات وفقا للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2021 وحتى 2024.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية خلال عام 2020 بحوالي 16.6 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءا من مارس 2020 والإجراءات المرتبطة به قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.

بينما انخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 4.113.403 مليار جنيه، مقابل 4.511.786 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

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