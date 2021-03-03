أرباح "تكافل الراجحي" ترتفع 131% في 2020 لـ252 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"، ارتفاع صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 131.3% في العام 2020، لتصل إلى 251.8 مليون ريال، مقابل أرباح قبل الزكاة نحو 108.9 مليون ريال في 2019.

وقالت "تكافل الراجحي" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح يعود بصفة أساسية لتحسن تكلفة المطالبات بنحو 603.9 مليون ريال بنسبة 27.35%، وارتفاع في عمولات إعادة التكافل، وإعادة التأمين بقيمة قدرها 13.004 مليون ريال 134.60%.

وأضافت الشركة أنه يقابل ذلك انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بقيمة قدرها 306.053 مليون ريال بنسبة 11.60% وارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بقيمة قدرها 39.163 مليون ريال بنسبة 35.49% وارتفاع في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها بقيمة قدرها 26.384 مليون ريال بنسبة 148.57%، بالإضافة لذلك، ارتفاع في المصروفات العمومية والادارية بقيمة قدرها 56.824 مليون ريال بنسبة 23.56% مقارنة مع العام الماضي.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، تحولت الشركة لتحقيق صافي ربح نحو 54.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بخسائر نحو 7.2 مليون ريال في الربع الرابع من 2019.

وكانت "تكافل الراجحي" قد حققت زيادة في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 69.8% في التسعة أشهر الأولى من 2020، لتصل إلى 197.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 116 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.