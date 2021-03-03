السعودية لصناعة الورق تُعلن تطورات التطوير وتحسين الأداء

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، عن تطورات زيادة رأس المال بهدف تطوير الشركة وتحسين أدائها.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على عروض أسعار للمكينة الثانية من كبار الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وجارٍ حالياً إتمام المقارنات الفنية، ومن المتوقع أن يتم توقيع مذكرة التفاهم خلال الثلاثة أشهر القادمة لزيادة الطاقة الإنتاجية 30 ألف طن سنوياً.

وأضافت الشركة أنه بشأن مصنع الجذور بالكويت قامت الشركة بإنشاء وحدة إنتاج جديدة خاصة بالمنتج النهائي بطاقة إنتاجية تقدر بـ 350 طن شهرياً وشرعت الشركة في التجارب الأولية للتشغيل تدريجيا.

وتابعت: "من المتوقع أن تكون بداية الإنتاج بالطاقة الكاملة في الربع الثالث لسنة 2021، وسيكون لذلك أثر إيجابي على نتائج الشركة.

وكانت "صناعة الورق"، قد رفعت رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال، يصبح رأس المال بعد الزيادة 192 مليون ريال.

وبحسب بيان سابق، فإن الشركة تهدف من خلال زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الإنتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الإنتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.