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العالمية للتأمين توصي بعدم توزيع أرباح عن 2020

العالمية للتأمين التعاوني
شعار الشركة العالمية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

العالمية للتأمين توصي بعدم توزيع أرباح عن 2020

تُعرض التوصية في اجتماع الجمعية العمومية للتصويت عليها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة العالمية للتأمين التعاوني عن صدور قرار مجلس الإدارة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بالتوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية لعام 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن ذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة على أن يتم عرض التوصية في اجتماع الجمعية العمومية للتصويت عليها.

وأضافت أن التوصية ستعرض في اجتماع الجمعية العمومية للتصويت عليها.

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وخلال التسعة أشهر، تراجعت أرباح العالمية للتأمين التعاوني بـ 51.4% إلى 9.96 مليون ريال، مقابل 20.47 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة وارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض إيرادات الاستثمار. هذا الانخفاض في الربح قابله جزئياً انخفاض صافي المطالبات المتكبدة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين.

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