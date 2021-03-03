"المراكز" و"الحكير" تستحوذان على 51% من "فوغا كلوسيت" بـ 36.7 مليون دولار

أعلنت كل من شركة المراكز العربية وشركة فواز الحكير، اليوم الأربعاء، استحواذهما على 51% من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بقيمة 36.7 مليون دولار.

وقالت شركة المراكز العربية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية شراء أسهم يوم أمس، للاستحواذ على 39.253 ألف سهماً عادياً من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، ومقرها بريطانيا والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأس مالها.

وذكرت الحكير أن تمويل الصفقة البالغة قيمتها 68.9 مليون ريال (18.4 مليون دولار) سيكون من موارد الشركة الذاتية.

وأضافت في بيانها للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه هذا الاستحواذ جرى على عدد 13,598 من الأسهم الحالية للشركة المستهدفة بقيمة 6,360,348 دولار (23,857,286 ريال)، بجانب زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بعدد 25,655 سهماً عادياً بقيمة 11,999,906 دولارات (44,999,647 ريال).

وتعد شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، المالك والمشغل للموقع الإلكتروني www.vogacloset.com. وسيستمر تشغيل الشركة المستهدفة وإدارتها بشكل مستقل عن طريق فريقها التنفيذي والإداري المؤسس، والذي يتضمن الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس مجلس الإدارة. وستواصل الشركة المستهدفة إدارة وتشغيل منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وستتيح هذه الصفقة لشركة المراكز العربية الوصول إلى موقع إلكتروني دولي رائد يتمتع بمكانة وحضور قويين في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وتقريبها من عملائه.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة فواز الحكير عن توقيع اتفاقية شراء 39,253 سهماً من أسهم فوغا كلوسيت ليميتد، والتي تمثل (25.5٪) من رأس المال بعد زيادته بموجب هذه الاتفاقية. وتبلغ قيمة الصفقة 68,856,933 ريال.

وسيتم دفع قيمة الشراء نقداً لملّاك الشركة المستهدفة عند الانتهاء من عملية توقيع عقد التأسيس المعدل وفقاً للوائح والقوانين، وسيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية للشركة.

وتنص الاتفاقية كذلك على استمرار تلقي المساهمين القائمين (بعد اكتمال الصفقة) في الشركة المستهدفة ؛ بما في ذلك مدراءها التنفيذيين, مدفوعات اضافية (earn-out) على أساس تقييم أسهمهم المحتفظ بها على مدى السنوات المالية الثلاثة المتتالية بعد اكتمال الصفقة، وتستند شروط المدفوعات الاضافية إلى بعض المتطلبات الأساسية المتفق عليها في الاتفاقية والتي يجب الوفاء بها فيما يخص أداء الشركة، مع وجود حد أقصى للمدفوعات الاضافية في جميع الحالات.

ويقول الموقع الإلكتروني لفوغا كلوسيت إن شركة التجارة الإلكترونية تزود "المولعين بالموضة" في الشرق الأوسط.

وستستحوذ شركة المراكز العربية، المالكة والمشغلة لمراكز تسوق والتي أسستها الحكير وانفصلت خلال الإدراج في سوق الأسهم في عام 2019، أيضا على أسهم في فوغا كلوسيت في إطار الصفقة.

يرجئ مشغلو مراكز التسوق في منطقة الخليج إقامة مشروعات ضخمة في ظل التأثير الشديد لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط على قطاع التجزئة المرتكز في تطويره على مراكز ضخمة تخدم السياح والمواطنين الأثرياء.

وقالت الحكير إن فوغا كلوسيت قد تُدمج في نهاية المطاف مع مشروع مشترك من تأسيس الحكير وشركة المراكز العربية للمساعدة في بناء خبرة الشركتين السعوديتين متعددة القنوات للعملاء والتجار.