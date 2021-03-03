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"جدوى ريت السعودية" يرفع أصوله بـ370 مليون ريال للاستحواذ على عقار

جدوى ريت السعودية
صندوق جدوى ريت السعودية
سوق السعودية

"جدوى ريت السعودية" يرفع أصوله بـ370 مليون ريال للاستحواذ على عقار

بعد الحصول على الموافقات اللازمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، عن استحواذ مستهدف للصندوق على أصل عقاري جديد في مدينة الرياض والذي سيتم الإعلان عنه فور توقيع اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالعقار.

وقالت جدوى للاستثمار في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن الاستحواذ سيؤدي إلى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنحو 370 مليون ريال، وذلك عن طريق قبول مساهمات عينية ونقدية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة للاستحواذ على الأصل العقاري الجديد المستهدف.

ووافق أعضاء مجلس إدارة الصندوق على ذلك التغيير في قيمة أصوله.

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وتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر الناتج عن هذا التطور إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن الزيادة في إجمالي قيمة أصول الصندوق خاضعة لموافقات هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" وكذلك موافقة مالكي وحدات الصندوق.

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