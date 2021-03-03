مصرف الإنماء يوصي بتوزيع 596 مليون ريال على المساهمين

أعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020، بإجمالي نحو 596.122 مليون ريال لنحو 1.987 مليار سهم.

وقال المصرف في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.30 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.

وقال مصرف الإنماء، إن تاريخ الأحقية يكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف، والذي سيتم تحديده لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وكانت النتائج المالية السنوية لمصرف الإنماء، قد أظهرت تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 22.4% خلال العام 2020، إلى 1.966 مليار ريال مقابل 2.535 مليار ريال في العام 2019.

وقال البنك في بيان سابق، إن سبب انخفاض صافي الدخل يعود بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان وخسائر تقييم الاستثمارات.

وأضاف البنك أن صافي دخل التمويل والاستثمارات ارتفع بنسبة 8%، إلا أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 2% فقط نظراً لارتفاع خسائر تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي أرباح البنك بعد الزكاة والضريبة 394 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل أرباح نحو 509 ملايين ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 22.6%.