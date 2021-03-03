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200 مليون ريال القيمة الإجمالية لبيع حصة مجموعة فتيحي في الجوف الزراعية

الجوف الزراعية- الصورة من موقع الشركة
مصنع تابع لشركة الجوف الزراعية
سوق السعودية

200 مليون ريال القيمة الإجمالية لبيع حصة مجموعة فتيحي في الجوف الزراعية

من خلال سوق الأسهم وبدون شروط خاصة

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دبي - العربية.نت

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قالت مجموعة فتيحي القابضة إن القيمة الإجمالية لبيع حصتها البالغة 9% في رأسمال شركتها الزميلة الجوف للتنمية الزراعية، بلغت 200 مليون ريال، من خلال سوق الأسهم وبدون شروط خاصة.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن القيمة الدفترية للصفقة المباعة 74.3 مليون ريال.

كانت مجموعة فتيحي القابضة قد أعلنت عن إتمامها حتى نهاية تداول يوم أمس الثلاثاء، بيع كامل حصتها المملوكة في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية استثنائية بلغت 125.7 مليون ريال.

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وقالت فتيحي القابضة، إن ذلك عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع كامل حصة ملكية مجموعة فتيحي القابضة البالغة 9% في رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية، في إطار استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة لزيادة الربحية وتعظيم حقوق المساهمين.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لعملية البيع على النتائج المالية الأولية الموحدة لمجموعة فتيحي القابضة للربع الأول من العام المالي 2021.

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