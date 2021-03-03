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أسهم إعمار مولز تقفز 7% بعد قرار إعادة الدمج مع إعمار العقارية

سوق دبي

أسهم إعمار مولز تقفز 7% بعد قرار إعادة الدمج مع إعمار العقارية

سوق دبي يرتفع 0.7%

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دبي - العربية.نت

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قفزت أسهم إعمار مولز في سوق دبي المالي في بداية تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 7.1% لتصل إلى 1.72 درهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم شركة إعمار العقارية بنسبة تجاوزت 2% لتصل إلى 3.8 درهم.

وتصدر السهمان قائمة الأنشط من حيث القيمة في سوق دبي الذي صعد مؤشره بنسبة 0.7% إلى 2588 نقطة.

وافق مجلس إدارة إعمار العقارية، أمس الثلاثاء، على إعادة دمج إعمار مولز بموجب توصية تقدم للجمعية العمومية.

ويشتمل عرض دمج إعمار مولز في إعمار العقارية، منح حصة 0.51 في الشركة الأم مقابل كل سهم من إعمار مولز.

يأتي هذا الطرح بعلاوة لمساهمي إعمار مولز الذين تشكل أسهمهم حوالي حصة 0.47 من سهم إعمار العقارية.

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 78% إلى 118 مليون درهم، لتأتي أقل بكثير من توقعات المحللين عند 307 ملايين درهم.

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