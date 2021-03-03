تبريد والتمويل الدولية تنشئان منصة لضخ 400 مليون دولار في جنوب شرق آسيا 

أعلنت كل من الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" ومؤسسة "التمويل الدولية" عن خطتهما لإنشاء منصة استثمارية في سنغافورة بهدف الاستثمار في تبريد المناطق وتقنيات التوليد الثلاثي وخدمة التبريد مع التركيز بشكل أساسي على الهند ثم دول جنوب شرق آسيا الأخرى.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من أنشطة التطوير المتواصلة لشركة "تبريد" في الهند، حيث أسست شركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل، كما تستهدف ضخ سيولة بقيمة 400 مليون دولار في الهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.

وسيسعى الطرفان إلى توفير خدمات تبريد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة كخدمة تقدم من مصادر خارجية لمشاريع التطوير العقاري والمخططات العمرانية الرئيسية الجديدة وعمليات إعادة التطوير الجارية عبر المدن المستهدفة.