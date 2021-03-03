سامسونغ تعتزم إنشاء مصنع في مصر بـ 30 مليون دولار

أعلنت مصر، تعاقدها مع شركة "سامسونغ" لتوفير أجهزة الحاسوب اللوحي "تابلت" لطلبة التعليم، من أجل تحديث الأجهزة وضمان صيانتها وتقديم الدعم لها.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، نادر سعد، إن الاتفاق يتضمن إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، يُسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص.

كما يتضمن ذلك فرص تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وكذلك بمراكز الشركة القائمة في مصر، وبإشراف وزارة التربية والتعليم، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين الوزارة والشركة؛ بحيث يتم تدريب 50 طالباً لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بالخارج.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن تحديث موديل "التابلت" ليصبح T505N موديل 2020، بدلا من T585 موديل 2016؛ وذلك سعياً لتحسين المواصفات الفنية طبقاً لأحدث تكنولوجيا متوفرة حالياً.

ومن المخطط بدء التوريد من مصنع "التابلت" ببني سويف اعتبارا من عام 2022، ويكون الشعار المكتوب على "التابلت" عبارة ( صنع في مصر).

كما أشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين؛ من أجل مواكبة التطور الذي يشهده مجال صناعة أجهزة "التابلت"، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع بالأيدي المصرية.

وتلتزم الشركة بتقديم الدعم الفني والصيانة، عن طريق أكثر من 45 مركز صيانة على مستوى الجمهورية، لمدة 36 شهرا من تاريخ التسليم تصل إلى حد الاستبدال خلال 24 ساعة في حال تعذر الإصلاح.