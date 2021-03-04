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بوبيان تعلن رفع التحفظ على الحسابات البنكية المجمدة لـ"بوتيكات"

اقتصاد الكويت

بوبيان تعلن رفع التحفظ على الحسابات البنكية المجمدة لـ"بوتيكات"

يترتب عليه عودة نشاط "بوتيكات" على النحو المعتاد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "بوبيان للبتروكيماويات" المدرجة في بورصة الكويت، عن إصدار النائب العام قراراً برفع التحفظ عن الحسابات البنكية المحلية المجمدة لشركة "بوتيكات"، والتي تساهم فيها الشركة بحصة أقلية، وهو مما يترتب عليه عودة نشاط "بوتيكات" على النحو المعتاد.

وكان النائب العام قد أصدر قراراً بتجميد الحسابات البنكية لبوتيكات في يوليو الماضي.

وضخت بوبيان للبتروكيماويات 45 مليون دولار، في شركة بوتيكات في عام 2018، وكان تقييم الشركة وقتها يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار، لتقوم لاحقا ببيع جزء من حصتها لمستثمر جديد في 2019.

وقال فهد الرشيد مدير إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة المركز المالي الكويتي، إن الارتفاعات القوية بقيم منتجات البتروكيماويات منذ بداية عام 2021 دعمت بلا شك سهم بوبيان للبتروكيماويات.

وأضاف في حديثه للعربية أن حصة بوبيان في بوتيكات محدودة، ولا تؤثر عليها بصورة كبيرة، لكن رفع التحفظ على بوتيكات يساهم في دعم السهم.

وأوضح أن المنتج الرئيسي الذي تنتجه شركة بوبيان ارتفع بنسبة 60% منذ بداية العام، وهو ما سينتج عنه ارتفاع كبير في أرباح ايكويت والتي تمتلك بوبيان 9% منها، وهو العامل الأهم الذي يدعم سعر السهم.

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