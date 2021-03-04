أرباح أسمنت الجنوب السنوية تنمو 32% إلى 609 ملايين ريال

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 31.5%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 609 ملايين ريال، مقابل 463 مليون ريال، خلال 2019.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة ايرادات المبيعات للعام الحالي بنسبة 27.15% مقارنة بالعام السابق، وزيادة كمية المبيعات للعام الحالي بنسبة 23.70% مقارنة بالعام السابق.

وأيضا ساهم انخفاض تكاليف التمويل للعام الحالي بنسبة 23.31% مقارنة بالعام السابق في ارتفاع الأرباح.

كما ساهمت زيادة الإيرادات المتنوعة الأخرى للعام الحالي بنسبة 92.59% مقارنة بالعام السابق، في معدلات النمو المتحققة العام الماضي.