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أرباح أيان للاستثمار تتضاعف 41 مرة بـ2020 لـ31 مليون ريال

أيان للاستثمار
شركة أيان للاستثمار
سوق السعودية

أرباح أيان للاستثمار تتضاعف 41 مرة بـ2020 لـ31 مليون ريال

بسبب 6 عوامل

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دبي - العربية.نت

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قفز صافي ربح شركة أيان للاستثمار، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 4147.2% ما يعادل 41 مرة، في العام 2020، لتصل إلى نحو 30.85 مليون ريال، مقابل 726 ألف ريال في 2019.

وبحسب بيان الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، فإن ارتفاع أرباح السنة الحالية مقارنة بأرباح العام الماضي يعود إلى 6 عوامل، هي ارتفاع الإيرادات، وانخفاض المصروفات الإدارية وكذلك مصروفات البيع والتسويق، وتحقيق أرباح من الاستثمار في شركات زميلة مقابل تحقيق خسائر من هذا الاستثمار خلال العام الماضي، وتحقيق مكسب من خلال الشراء بالسعر التفاضلي من صفقة الاستحواذ على شركة تابعة، وتحقيق أرباح من استثمارات في أدوات حقوق ملكية من خلال الربح أو الخسارة، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من عمليات غير مستمرة.

استحوذت أيان للاستثمار في 15 مارس لعام 2020، على كامل أسهم شركة السلام للخدمات الطبية مقابل إصدار أسهم جديدة للملاك السابقين لشركة السلام للخدمات الطبية مما أدى إلى زيادة رأس مال شركة أيان للاستثمار بقيمة 247 مليون ريال.

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وقالت إيان للاستثمار، إن الخسائر المتراكمة للشركة خلال العام الحالي بلغت نحو 579.3 ألف ريال، تمثل نسبة 0.07% من رأس المال مقابل أرباح مبقاه للعام الماضي نحو 4.54 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4% إلى 255 مليون ريال في 2020، مقابل 245.5 مليون ريال في 2019.

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