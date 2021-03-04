أرباح الأندلس العقارية السنوية تتراجع 78% إلى 14 مليون ريال

أعلنت شركة الأندلس العقارية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 77.9%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 14.34 مليون ريال، مقابل 64.82 مليون ريال خلال 2019.

وأرجعت ذلك إلى انخفاض إيرادات قطاعي التجزئة والضيافة نتيجة تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المولات والمراكز التجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هذا برغم الارتفاع في إيرادات قطاع المكاتب، هذا الأمر مجتمعا أدى الى انخفاض مجمل الربح.

وأيضا، انخفض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة نتيجة تكوين مخصصات خصومات للمستأجرين في المولات والمراكز التجارية التابعة لها.

كما سجلت الشركة خسارة انخفاض في القيمة لبعض بنود العقارات الاستثمارية والممتلكات والمعدات بقيمة 31.8 مليون ريال.

وارتفعت تكلفة التمويل نتيجة تمويل الاستحواذ على مبنى مكتبي جديد في مدينة الرياض.

تأثير كورونا

تأثرت نتائج المجموعة بتفشي فیروس كورونا كوفید-19 الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة في مارس ۲۰۲۰م وتسبب في تعطيل الكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية في المملكة وحول العالم، وكنتيجة لذلك سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ 25 مليون ريال كانخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات ممثلة في فندق الأندلس مول، وكذلك مبلغ 6.8 مليون ريال كانخفاض في قیمة العقارات الاستثماریة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة أيضا بتقییم قدرة المستأجرين على سداد الإيجارات المتعلقة بالفترة المتأثرة بتفشي كوفيد 19 ونتيجة لذلك، فقد منحت المجموعة خصومات لمستأجریھا بمبلغ 31.8 مليون ریال نتيجة لإغلاق منافذ البیع في مراكز التسوق خلال فترة الإغلاق.

وبرغم ذلك تعتقد الإدارة بناء على تقییمھا، أن المجموعة لدیھا مركز مالي قوي وسيولة كافیة متاحة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالیة في المستقبل المنظور عند استحقاقها والاستمرار في مشاريعها المستقبلية.

توزيعات

وأعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 35 مليون ريال على المساهمين عن أرباح العام الماضي، لتصل حصة السهم إلى 0.5 ريال من الأرباح.