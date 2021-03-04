أرباح المصافي تتراجع 22% في 2020 لـ13.4 مليون ريال

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "المصافي"، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة بنسبة 22.07% في العام 2020، لتصل إلى 13.38 مليون ريال، مقارنة بنحو 17.17 مليون ريال في العام 2019.

وقالت شركة "المصافي" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض توزيعات الأرباح المستحقة عن العام الحالي من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، التي تستثمر فيها، بنحو 15.19 مليون ريال، مقارنة بأرباح العام السابق بمبلغ 22.79 مليون ريال.

وقال مراجع حسابات الشركة في البيان: "لم نتمكن من التحقق من مبلغ غرامات التأخير والرسوم التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5,1 مليون ريال سعودي كما هو موضح في الإيضاح رقم (10) وبالتالي لم يكن باستطاعتنا تحديد ما قد يترتب عليه من تسويات وتأثيرات جوهرية على القوائم المالية للشركة".

وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية، بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2020 للمساهمين، بإجمالي 11.25 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 15 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان منفصل، إن حصة السهم 75 هللة، تمثل نسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.