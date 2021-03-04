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أرباح باعظيم السنوية تنمو 27% إلى 26 مليون ريال

باعظيم التجارية
باعظيم التجارية
سوق السعودية

أرباح باعظيم السنوية تنمو 27% إلى 26 مليون ريال

مقابل 20.6 مليون ريال 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة باعظيم التجارية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 27.3%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 26.26 مليون ريال، مقابل 20.625 مليون ريال خلال 2019.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى ارتفاع المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية والادارية وكذلك انخفاض مصروفات التمويل، وفقا للشركة.

بلغ صافي المبيعات الربع الرابع من العام الماضي مبلغ 66.859 مليون ريال مقارنة بمبلغ 68.701 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي 2019 بنسبة انخفاض 2.68%.

وبلغ صافي الدخل والدخل الشامل للربع الرابع من 2020 مبلغ 5.88 مليون ريال بالمقارنة بمبلغ 5.142 مليون ريال للربع المماثل من العام المالي 2019 بنسبة ارتفاع 14.36%.

وأعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 17.72 مليون ريال على المساهمين عن أرباح العام الماضي، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.75 ريال.

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