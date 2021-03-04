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أرباح بوان السنوية تقفز 3 مرات إلى 90 مليون ريال

سوق السعودية

أرباح بوان السنوية تقفز 3 مرات إلى 90 مليون ريال

مقابل 26.6 مليون ريال في 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بوان، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020، محققة نمو في صافي الربح بنسبة 238.6%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح ارتفع أكثر من 3 مرات ليبلغ 90.168 مليون ريال، مقابل 26.6 مليون ريال خلال 2019.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف التشغيل وارتفاع الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض أرباح استبعاد وتقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وارتفاع مصاريف الزكاة وخسائر الانقطاع في أحد الأنشطة التشغيلية.

ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بنسبة 8.2% إلى 2.4 مليار ريال، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاعات الصناعات المعدنية والخشبية والكهربائية متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع الكميات المباعة.

وأشارت الشركة أنه تم قيد مخصصات بمبلغ 31.2 مليون ريال خلال العام لمقابلة المخاطر المحتملة في تحصيل بعض الذمم المدينة التجارية بالمقارنة مع 9.1 مليون ريال خلال العام السابق.

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