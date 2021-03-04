"السعودي للاستثمار" يوصي بتوزيع 270 مليون ريال على المساهمين

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بإجمالي مبلغ 270 مليون ريال، لعدد 675 مليون سهم.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع بعد خصم الزكاة 0.40 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

وأضاف أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا، وكذلك تاريخ التوزيع.

كان البنك السعودي للاستثمار، قد أعلن عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققا نموا في صافي الربح نسبته 310%، ليصل إلى 980 مليون ريال، مقابل 239 مليون ريال أرباح خلال عام 2019.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت في إيرادات البنك بنسبة 16.4% إلى 3.26 مليار ريال.

وعزا البنك ارتفاع أرباحه إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وإيجار ومصاريف مبان، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.