العربي الوطني يعتزم توزيع 600 مليون ريال عن أرباح 2020

أعلن البنك العربي الوطني، اليوم الخميس، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن مجلس الإجارة أوصى بتوزيع 600 مليون ريال على 1.5 مليار سهم، لتصل حصة السهم في التوزيعات 0.4 ريال.

وأعلن البنك في وقت سابق عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققا تراجعا في صافي الربح بنسبة 31.5%. وبلغ صافي أرباح البنك 2.072 مليار ريال العام الماضي، مقابل 3.023 مليار ريال خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات البنك بنسبة 21.5% إلى 5.99 مليار ريال، مقابل 7.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.